Il Liverpool saluta la Champions, il Real si aggiudica anche il ritorno: 1-0, decide Benzema

Il Real Madrid si aggiudica anche il ritorno contro il Liverpool: 1-0, decide Benzema. I Reds provano subito ad attaccare sfruttando l’errore di Rudiger, ma Courtois si fa trovare pronto sul tentativo di Nunez. Nonostante la prima occasione sia capitata per gli uomini di Klopp, la partita era in mano agli uomini di Carlo Ancelotti. E al 15′ arriva la prima occasione da gol dei Blancos che sfiorano il vantaggio con Vinicius Jr. Al 2o’, invece, sarà solo la traversa a negare il vantaggio agli spagnoli dopo un’ottima conclusione dalla distanza di Camavinga. Al 32′ arriva il primo, vero, squillo dei Reds ma, come nel caso precedente, Courtois si allunga e devia la conclusione del centravanti uruguaiano. Un’occasione che dà fiducia agli uomini di Klopp e al 36′ arriva anche l’occasione per Gakpo, ma c’è sempre Courtois. Partita bloccata nella ripresa e con lo scorrere dei minuti, diminuiscono anche le chance del Liverpool di ribaltare il 5-2 dell’andata. E al 79′ Karim Benzema chiude la pratica anche al Bernabeu: imbucata di Camavinga per il centravanti francese che vince il rimpallo con Van Djik favorendo Vinicius, il brasiliano da terra serve nuovamente il Pallone d’Oro che a porta vuota manda in rete. Al 93′ l’arbitro Zwayer assegna un calcio di rigore ai Blancos, ma richiamato alla revisione VAR, torna sulla sua decisione. Termina così 1-0 al Santiago Bernabeu.

Foto: Instagram Real