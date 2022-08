Il Liverpool esagera: 9 a 0 al Bournemouth! Tripletta di Haaland. Il Chelsea vince in 10 (2-1)

Sabato di Premier League scoppiettante. Una valanga di gol e tante emozioni nelle gare in programma, a partire dalla sfida del Liverpool. La squadra di Klopp si è imposta sul Bournemouth 9-0. Le reti portano i nomi di Fernando Diaz, autore di una doppietta, e poi di Elliot, Alexander-Arnold, Firmino, Van Dijk e Carvalho. Una delle marcature è giunta dai piedi di Mepham (autogol). I Reds archiviano dunque la sconfitta contro il Manchester United di una settimana fa con una vittoria dilagante. Vince anche il Chelsea di Tuchel, che ottiene i tre punti contro il Leicester nonostante l’espulsione al 28 di Gallagher. Sterling si rende protagonista di una doppietta, al 66′ la rete di Barnes ma non è sufficiente: al 90′ il risultato è 2-1 in favore dei Blues. Vince anche il Manchester City (4-2 contro il Crystal Palace) e lo fa sulle ali del suo bomber: dopo la rete di Bernardo Silva, arriva la tripletta che porta il nome di Erling Haaland.

Foto: City Instagram