Il Liverpool e l’ottava meraviglia, ma Van Dijk predica calma: “Occhio al City”

Il Liverpool di Klopp è sempre più inarrestabile. Otto vittorie su otto gare di campionato e primo posto solitario in classifica, con un vantaggio di 8 lunghezze rispetto al Manchester City di Guardiola. Ma Virgil Van Dijk, difensore dei Reds, predica calma: “Siamo stati bravi ad ottenere questi punti, ma c’è sempre spazio per migliorare. Credo che ora dobbiamo semplicemente pensare alle prossime partite e non guardare assolutamente al gap che si è creato con le altre. Occhio soprattutto al City. Nella stagione ci sono tanti periodi pieni di impegni, soprattutto dicembre e gennaio, e tutto può ancora succedere”, ha chiuso Van Dijk.

Foto: Twitter ufficiale Liverpool