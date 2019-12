Il Liverpool dilaga e fa suo il derby con l’Everton: 5-2 e doppietta di Origi

Il Liverpool chiude nel migliore dei modi la quindicesima giornata di Premier League dilagando nel derby contro l’Everton. A trascinare la formazione di Klopp sono state le reti di Origi, doppietta per il belga, Shaqiri, Mané e Wijnaldum. Servono a poco le firme di Keane e Richarlison. Nel finale spazio anche per l’italiano Kean. I Reds salgono a quota 43, sempre più in vetta alla classifica. I Toffees, invece, resta terzultimo con 14 punti.

Foto: Twitter Liverpool