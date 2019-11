Il Liverpool vince e cala il tris al Manchester City nel super incrocio di Premier League. A segno per i Reds Fabinho al 6′, Salah al 13′ e Mané in avvio di ripresa. Per gli ospiti accorcia le distanze Bernardo Silva. Klopp è sempre più in vetta a quota 34 volando a più otto sulla seconda posizione occupata da Leicester e Chelsea. Guardiola, invece, resta quarto con 25 punti.

Foto: Liverpool Twitter