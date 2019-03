Il Liverpool blinda Van Dijk: dalle sirene spagnole all’imminente rinnovo da capogiro

Virgil Van Dijk è un pilastro inamovibile del Liverpool. Arrivato alla corte di Klopp nel gennaio di un anno fa, il centrale olandese è diventato immediatamente una pedina chiave nello scacchiere dei Reds. Nelle ultime settimane, come rivelano i media inglesi, c’erano state alcune sirene spagnole che chiamavano in causa Barcellona e Real Madrid, rimaste stregate dalle prestazioni del centrale difensivo classe ’91. Ma il Liverpool non ha alcuna intenzione di privarsi del proprio baluardo e ha preparato la contromossa: nei prossimi giorni verrà presentata una maxi-proposta di rinnovo con un sostanzioso aumento dell’ingaggio da oltre 12 milioni a stagione. Cifre da capogiro, il Liverpool blinda Van Dijk…

Foto: Twitter ufficiale Liverpool