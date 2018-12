Il Liverpool blinda Joe Gomez: è ufficiale il rinnovo fino al 2024. La foto

Il Liverpool ha blindato Joe Gomez. Il club inglese, attraverso i propri canali di comunicazione, ha ufficializzato il rinnovo del contratto con il difensore classe 1997 che ha firmato un nuovo accordo con i Reds fino al 2024. “Amo il club e sono felice di poter continuare la mia avventura qui. Firmare il rinnovo significa tutto per me. Vorrei chiudere al Liverpool la mia carriera”, ha commentato a caldo Joe Gomez. Di seguito la foto della firma:

😁 @J_Gomez97 has signed a new long-term contract with the Reds!

▶️ https://t.co/IZwV5kxQUp pic.twitter.com/c5InmGpG7M

— Liverpool FC (@LFC) December 10, 2018