Il Liverpool blinda il baby Sharif: è ufficiale il rinnovo di contratto

Rinnovo di prospettiva in casa Liverpool. Il club inglese, attraverso i propri canali di comunicazione, ha ufficializzato di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento del contratto di Abdi Sharif, interessante centrocampista classe 2001 che ha fatto il proprio esordio nell’Under 23 a gennaio 2019. “Un rinnovo che significa tantissimo per me, non ti capita di giocare spesso per il Liverpool, voglio ringraziare tutto lo staff che mi è stato vicino, non vedo l’ora di tornare a giocare”, le parole di Sharif dopo la firma.

Abdi Sharif has signed an extended contract with the Reds 🙌🔴 — Liverpool FC (at 🏠) (@LFC) May 28, 2020

Foto: Twitter ufficiale Liverpool