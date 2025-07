Il Liverpool accelera per Rodrygo: contatti in corso con l’entourage del brasiliano

22/07/2025 | 17:33:00

Il futuro di Rodrygo potrebbe essere in Premier League. Secondo quanto riportato da FootMercato, il Liverpool ha intensificato i contatti con l’entourage dell’attaccante brasiliano del Real Madrid, entrando così in una fase più concreta della trattativa. Il profilo del classe 2001 piace molto ad Arne Slot, che lo considera un potenziale rinforzo di alto livello per il reparto offensivo. Pur non avendo ancora avviato una trattativa formale con il club spagnolo, i Reds stanno sondando con decisione la disponibilità del giocatore, che starebbe valutando seriamente un eventuale trasferimento in Inghilterra, soprattutto se il Real dovesse confermargli un ruolo secondario nella nuova stagione. Dopo gli importanti investimenti già effettuati in questa finestra di mercato, Liverpool potrebbe dunque preparare un altro colpo di spessore, in attesa di capire le richieste economiche dei Blancos per lasciar partire Rodrygo.

Foto: Instagram Real Madrid