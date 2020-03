Il Lipsia vola per la prima volta ai quarti di Champions: 3-0 al Tottenham, eliminato Mou

Dopo l’Atalanta, anche il Red Bull Lipsia scrive un’importante pagina della sua storia. Per la prima volta in assoluto, infatti, il club tedesco vola ai quarti di finale di Champions League. La squadra di Nagelsmann schianta 3-0 il Tottenham: i gol che hanno deciso il match sono stati siglati da Sabitzer, autore di una doppietta, e da Forsberg. Mourinho, dopo il ko dell’andata, perde anche al ritorno e saluta in anticipo la Coppa.

https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1237476695390793728

Foto: Twitter ufficiale Champions League