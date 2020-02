Il Lipsia sbanca Londra: Werner su rigore piega il Tottenham di Mou

Il Lipsia sbanca Londra e si aggiudica l’andata degli ottavi di finale di Champions. Timo Werner decide la sfida in casa del Tottenham: il rigore realizzato dall’attaccante dei tedeschi al 58′ basta alla squadra di Nagelsmann per avere la meglio degli Spurs di Mourinho e indirizzare la qualificazione in attesa del ritorno.

Timo Werner has now scored 26 goals in 32 games this season for Leipzig 🔥🔥🔥#UCL pic.twitter.com/LsoSWMVahr — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 19, 2020

Foto: Twitter ufficiale Champions League