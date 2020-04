Il Lipsia allo scoperto: “Werner? Per ora nessuna richiesta. E Schick può restare”

Markus Kroesche, direttore sportivo del Lipsia, è intervenuto ai microfoni della Bild per parlare del futuro di Patrik Schick (attualmente in prestito dalla Roma) e di Timo Werner (corteggiato soprattutto dal Liverpool): “Patrik sta bene qui con noi e immagino possa restare al Lipsia. Al momento l’opzione del riscatto non è cambiata ma forse potra succedere qualcosa nelle prossime settimane. Parleremo con la Roma, tutti i club devono affrontare la crisi. Werner? Non è ancora stata presa nessuna decisione. Al momento non abbiamo ricevuto richieste e lui si sente molto a suo agio a Lipsia. Poi vedremo”.

Foto: Twitter ufficiale Champions League.