Il Lione vince 1-0 a Parigi e supera il PSG. Raggiunto il Lille al comando della classifica

Campionato avvincente, quest’anno, in Ligue 1, con il PSG che non riesce a staccare le rivali, come invece accaduto fino alla scorsa stagione.

Nello scontro diretto al Parco dei Principi, il Lione ha battuto il PSG 1-0, portandosi a 29 punti, insieme al Lille, al comando del campionato. Il PSG, alla quarta sconfitta in campionato, resta a 28 e perde l’occasione per staccare le inseguitrici, anzi, tocca ora a Neymar e Mbappè inseguire le avversarie.

A decidere il match per gli uomini di Garcia, un gol di Kadewere al 36′. Nonostante i 9 minuti di recupero, il PSG è rimasto all’asciutto.

