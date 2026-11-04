Il Lione su Fonseca: “Decisione inattesa nel bel mezzo della stagione”

04/11/2026 | 11:47:09

È arrivata l’ufficialità attraverso il comunicato del club francese che Paulo Fonseca non sarà piu l’allenatore del Lione: “Contattato nei giorni scorsi da un club a cui è particolarmente legato, Paulo Fonseca ha comunicato alla dirigenza la sua volontà di lasciare l’Olympique Lyonnais. Si tratta di una decisione inattesa, che l’OL accoglie con profondo rammarico, tanto più per il momento in cui giunge, nel bel mezzo della stagione. Di fronte a questa chiara manifestazione di volontà, la dirigenza ha ritenuto che non fosse nell’interesse del club proseguire un rapporto che non poteva più garantire quel livello di impegno totale, indispensabile per il successo del progetto. In una fase così cruciale della stagione, l’Olympique Lyonnais ritiene che tutte le proprie energie debbano essere interamente mobilitate e concentrate sugli obiettivi del club. La dirigenza ha dunque preso atto della decisione di Paulo Fonseca e si è attivata immediatamente per individuare il suo successore. La ricerca sarà orientata verso un profilo in grado di garantire la continuità del progetto sportivo, basato su principi e standard qualitativi coerenti con quanto sviluppato negli ultimi mesi. In attesa di tale nomina, Jorge Maciel assumerà la responsabilità della prima squadra fino alla prossima sosta per le nazionali; in particolare, guiderà il gruppo nella sfida di giovedì contro la Real Sociedad in Europa League e nella trasferta di domenica a Brest. Lo Sporting Portugal verserà all’OL un indennizzo di 5 milioni di euro a seguito della risoluzione anticipata del contratto di Paulo Fonseca. L’Olympique Lyonnais desidera ringraziare Paulo Fonseca per il suo impegno, il rigore professionale e il lavoro svolto dal suo arrivo nel club, augurandogli il meglio per il prosieguo della sua carriera”.

foto: sito Lione