Il Lione si assicura Pavel Sulc: colpo da 7,5 milioni per il centrocampista ceco

01/08/2025 | 17:43:13

Il Lione sta per completare un acquisto significativo, in linea con la nuova strategia del club. Secondo quanto riportato da L’Equipe, il centrocampista ceco Pavel Sulc sarà il prossimo rinforzo del club francese. Il 24enne, in grado di giocare in diverse posizioni a centrocampo, dovrebbe arrivare a Lione entro la fine della settimana per firmare il contratto, dopo l’accordo raggiunto con il Viktoria Plzen. Sulc, porterà nelle casse del Viktoria Plzen circa 7,5 milioni di euro, più eventuali bonus.

Foto: insta personale