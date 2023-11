Il Lione di Grosso in crisi: si lotta per non retrocedere

Questo fine settimana ha segnato un’altra deludente pagina per il Lione, che ha subito la sua settima sconfitta stagionale senza mostrare una resistenza significativa contro il Lille, attualmente in corsa per la vetta del campionato. Fabio Grosso, visibilmente smarrito, si trova a capo di una squadra in difficoltà, sempre più in bilico sul baratro della retrocessione verso la Ligue 2.

L’andamento negativo solleva dubbi sulla gestione dell’allenatore e lascia i tifosi delusi. Il futuro del Lione in Ligue 1 appare incerto, con la necessità di affrontare rapidamente le sfide che si presentano per evitare una caduta inaspettata verso divisioni inferiori.

In questa stagione, il Lione sembra lontano dall’essere la squadra competitiva degli anni passati, e la recente sconfitta contro il Lille ha evidenziato le difficoltà incolmabili. La squadra di Fabio Grosso si trova ora a un bivio critico, con la retrocessione sempre più plausibile.

Foto: Instagram Lyon