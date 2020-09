Il Lione cade sotto i colpi di Savanier: Depay non basta, vince il Montpellier 2-1

Il Lione esce sconfitto dalla sfida con il Montpellier, gara valida per il recupero della prima giornata. La squadra di Garcia crolla sotto i colpi di Savanier, in gol al 38′ dagli undici metri e al 59′ con un gran sinistro che non lascia scampo a Lopes. Non basta il gol di Depay all’82’, anch’egli su rigore. Il Lione ha giocato tutto il secondo tempo in dieci uomini, a causa dell’espulsione poco prima dell’intervallo di Aouar. Rosso anche in casa Montpellier: Hilton cacciato dal direttore di gara all’85’.

Foto: Twitter Montpellier