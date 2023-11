Il Lione annuncia il ricorso contro la decisione della Commissione disciplinare: il comunicato

Dopo la notizia che la LFP ha emesso, togliendo qualsiasi tipo di penalizzazione al Marsiglia, il Lione ha deciso di emettere un comunicato in in cui annuncia di fare ricorso contro la Commissione disciplinare. Il recupero della gara è stato fissato in data 6 dicembre alle 21 sempre al Vélodrome. Questo il comunicato del Lione:

L’Olympique Lyonnais è profondamente scioccato dalla decisione della Commissione Disciplinare di dichiararsi incompetente a gestire i gravissimi incidenti che hanno ostacolato gravemente l’arrivo della sua squadra di professionisti nei pressi dello stadio Velodrome domenica 29 ottobre, durante la decima giornata della massima serie francese. Questa decisione impercettibile dimostra in modo inequivocabile che la LFP non è responsabile di questi gravi episodi di violenza, che hanno avuto come conseguenza:

– L’aggressione all’allenatore dei suoi giocatori

– La grave ferita all’occhio dell’allenatore Fabio Grosso – che ha richiesto 12 punti di sutura e l’assenza dal lavoro – e del suo assistente Raffaele Longo.

– L’attacco a 6 pullman che trasportavano tifosi che avevano fatto lo stesso percorso dei giocatori, 20 minuti dopo i primi incidenti.

Nella grottesca gestione di questo caso, in cui tutte le parti in causa sembrano voler sfuggire alle proprie responsabilità, l’Olympique Lyonnais tiene a precisare che questi gravi fatti hanno avuto importanti ripercussioni su tutta la sua squadra professionistica e sui suoi tifosi.

Di conseguenza, l’Olympique Lyonnais ha annunciato che ricorrerà in appello contro la decisione della Commissione disciplinare, affinché questi fatti inaccettabili non rimangano senza conseguenze.

Foto: Instagram Lione