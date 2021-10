Il Levante ferma l’Atletico Madrid sul 2-2 e allontana i colchoneros dalla vetta. Espulso Simeone nel finale

Nel posticipo dell’undicesima giornata di Liga, l’Atletico Madrid è stato frenato in casa del Levante sul 2-2. A favorire la squadra di casa due rigori messi a segno da Bardhi che hanno pareggiato i conti dopo le reti di Griezmann e Cunha. Espulso nel finale Simeone per proteste. I Colchoneros si accodano a 19 punti al quinto posto in compagnia di Rayo Vallecano e Osasuna, a meno cinque dalla vetta occupata temporaneamente dalla Real Sociedad.

FOTO: Twitter Atletico