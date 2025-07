Il Lens accelera sul mercato: vicino l’arrivo di Robin Risser dallo Strasburgo

02/07/2025 | 14:18:18

Il Lens ha intensificato le trattative per il suo prossimo portiere. Dopo aver perso la pista Yehvann Diouf, destinato al Nizza, il club francese ha puntato con decisione su Robin Risser, portiere classe 2003 attualmente allo Strasburgo. Secondo quanto riportato da Footmercato, Lens e Strasburgo hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del giovane estremo difensore, reduce da un’ottima stagione in prestito al Red Star in Ligue 2. Risser è atteso a Lens nelle prossime ore per le visite mediche che precederanno la firma del contratto.

Foto: insta personale