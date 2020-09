Il Leicester prova a soffiare Fofana al Milan: offerta al Saint-Etienne

Wesley Fofana, centrale difensivo classe 2000 del Saint-Etienne, piace a tanti club: in particolare al Milan che vorrebbe portarlo in Italia per migliorare la difesa di Pioli. Sul francese, però, ci sarebbe anche la concorrenza del Leicester. Come riportato dal Daily Mail, le Foxes avrebbero bussato alla porta del club transalpino con un’offerta da circa 22 milioni. Il Saint-Etienne, però, ne chiede almeno 30.

Foto: Twitter Leicester