Il legale di De Vrij: “Appena uscito da un incubo, ora vuole essere libero di decidere il suo futuro”

Sebastien Ledure, avvocato specializzato in diritto sportivo internazionale a capo dello studio legale CRESTA, che ha seguito De Vrij in alcune recenti vicissitudini patite dal difensore, ha parlato ai microfoni di fcinternews.it: “Raiola è l’agente di Stefan? Non c’è nulla di firmato, ma sì, è lui la persona incaricata di seguire il rinnovo di Stefan con l’Inter. Ne parleranno presto, noi eventualmente interverremo per verificare tutte le postille inserite nel nuovo accordo. Ma al momento il giocatore vuole concludere al meglio la stagione e non pensa a questioni di questo tipo, proprio per tutto quello che è appena successo. È appena uscito da un incubo, ora vuole essere libero di scegliere il proprio futuro in completa libertà. Mi ha proprio detto che vuole vincere un secondo Scudetto con l’Inter e poi penserà a quello che sarà“.

Foto: Twitter Inter