Il legale della Salernitana: “La decisione di rinviare la partita crea un precedente. Non è vero che per noi non cambia niente”

Francesco Fimmanò, legale della Salernitana, ha parlato a Radio Napoli Centrale, soffermandosi sul rinvio della gara contro il Napoli a domenica.

Queste le sue parole: “Sono un giurista e secondo me con questa decisione si creerà un precedente: chiunque ha un’esigenza particolare può rinviare la partita. Non è vero che per la Salernitana non cambia niente, mercoledì abbiamo una partita importante e la salvezza non ancora in tasca. Non farò polemica, è sterile e inutile. Ma siamo sicuri che sul piano dell’ordine pubblico lo slittamento abbia una sua utilità? Io no. Indipendentemente dal fatto che la Lega non l’abbia fatto prima, rimandare per ordine pubblico mi sembra no-sense e parlo da un piano giuridico. Domenica sarà peggio, secondo me”.

Foto: logo Salernitana