Il Lecco non molla dopo la decisione del Covisoc: “Faremo ricorso nelle sedi opportune”

Dopo la decisione del Covisoc di respingere la domanda d’iscrizione del Lecco per la prossima Serie B. Il club lombardo con un comunicato ufficiale ha fatto chiarezza sulla situazione: “Calcio Lecco 1912 comunica di aver ricevuto, nella tarda serata di venerdì 30 giugno, il respingimento dell’iscrizione al campionato di Serie B da parte della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi della FIGC. La Società precisa che presenterà ricorso nelle opportune sedi per far valere le proprie ragioni”.

Foto: Lecco logo