Il Lecce si arrende a Bologna, la salvezza resta a «-4». Barrow devastante

Succede di tutto al Dall’Ara con il Bologna che firma il doppio vantaggio dopo appena cinque minuti con i gol di Palacio prima e Soriano dopo. Il Lecce non ci sta e prima della fine del primo accorcia le distanze con Mancosu. Nella ripresa sono ancora i pugliesi a premere sull’acceleratore così da trovare il pari al 66′ con il solito Falco che completa la rimonta. Il nuovo vantaggio del Bologna però è una doccia fredda per gli uomini di Liverani: Barrow al 93′ trova il gol vincente dopo una gara d’alta classe con due assist (dopo aver preso un palo) e condanna anche se non aritmeticamente il Lecce alla retrocessione che a due giornate dalla fine resta a -4 dal Genoa quartultimo.

Foto: profilo twitter Bologna