Il Lecce saluta Krstovic: “Hai dato tutto per la nostra maglia. In bocca al lupo Nikola”

20/08/2025 | 21:20:09

Nikola Krstovic saluta il Lecce, da poche ore è un nuovo calciatore dell’Atalanta. L’attaccante aveva espressamente richiesto di essere ceduto per provare palcoscenici più importanti e il Lecce lo ha accontentato alla prima opportunità. L’Atalanta riempie il vuoto lasciato da Retegui con il montenegrino.

Intanto il club salentino sui social saluta l’attaccante: “Determinazione, grinta e gol: hai dato tutto per la maglia giallorossa. In bocca al lupo, Nikola”.

Foto: Instagram Lecce