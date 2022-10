Il Lecce rimane in dieci, ma riacciuffa la Roma: 1-1 all’intervallo. A segno Smalling e Strefezza

È appena terminata la prima frazione di gioco tra Roma e Lecce: 1-1. Partono bene i giallorossi che, al 6′, vanno subito in vantaggio grazie all’ennesima incornata di Smalling sul solito traversone di Lorenzo Pellegrini. Gli uomini di Baroni sembrano accusare il colpo e al 23′ arriva anche l’espulsione di Hjulmand dopo il check del Var. Ma gli ospiti reagiscono, non mollano nonostante l’inferiorità numerica e al 39′ riportano il risultato in parità grazie a Gabriel Strefezza.

Foto: Instagram Lecce