Il Lecce la spunta nel finale contro il Cosenza: finisce 2-1 l’amichevole al Via del Mare

Privo dei nazionali, il Lecce ha affrontato il Cosenza in amichevole durante questa sosta di campionato. Il tecnico giallorosso Fabio Liverani opta per un undici rivisitato schierando Rispoli, Lucioni, Riccardi e Brayan Vera davanti al portiere Vigorito, con Shakhov, Petriccione e Tabanelli sulla linea mediana. Da trequartista agisce Mancosu, davanti la coppia Babacar-Farias. Il vantaggio dei salentini arriva appena prima dell’intervallo con il nuovo arrivato Babacar che sfrutta un’uscita rivedibile del portiere avversario su una punizione battuta da Petriccione. Nella ripresa gli ospiti pareggiano subito con Trovato e, proprio quando la partita sembrerebbe destinata al pareggio, ci pensa Mancosu nei minuti di recupero a evitare lo stop ai suoi. Finisce 2-1 un match che, tra le altre cose, ha visto l’ingresso nella ripresa di un altro neo-acquisto come Imbula.

Foto: twitter Cosenza