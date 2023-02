Il Lecce ferma la Roma: 1-1 (autogol di Ibanez e rigore di Dybala)

Finisce 1-1 la gara tra Lecce e Roma al Via del Mare. Un pareggio che frena la rincorsa della Roma, ma che conferma il buon momento dei salentini. Approccio super dei padroni di casa, che sbloccano la gara al 7′. Baschirotto impatta su assist di Strefezza, ma l’ultimo tocco, nella propria porta, è di Ibanez che quindi sblocca la gara per il Lecce.

La Roma reagisce, al quarto d’ora i giallorossi si procurano un calcio di rigore che Dybala è bravo a realizzare. E’ il primo rigore del 2023 tirato dall’argentino, l’ultimo fu quello nella finale del Mondiale.

Da segnalare alcune buone parate di Falcone su Abraham, per un bel primo tempo, che vede le due squadre ferme sull’1-1.

Nella ripresa ritmi meno alti, la Roma ha alcunce chance per segnare, ancora Falcone bravo su Abraham.

Poi cala l’intensità, il Lecce esce bene, e impensierisce la Roma, non solo nelle ripartenze. Mourinho si gioca anche aluni jolly, come Solbakken e si rivede in campo anche Wijnaldum, dopo tanti mesi dal suo infortunio di inizio stagione.

Nel recupero, fallaccio di Hjulmand su Dybala, con il difensore che se la cava solo con il giallo. Il Lecce ha l’ultima chance, nel finale, ma finisce 1-1. La Roma sale a 41 punti, agganciando il Milan al terzo posto. Il Lecce sale a 24.

