Il Lecce crolla e ora rischia grosso. Tris Como con doppio Diao e Goldaniga

Il Lecce non riesce più a vincere. E la sconfitta casalinga contro il Como è pesante in chiave salvezza: i salentini restano a quota 26 e domani possono essere scavalcati da una tra Empoli e Venezia impegnate nello scontro diretto al “Castellani”. La squadra di Fabregas si impone con un tris: Diao nel primo tempo, Goldaniga e sempre Diao nella ripresa, al termine di una prestazione da rimarcare.

Il Como gioca un buonissimo primo tempo, pericoloso in avvio con Nico Paz dopo appena quattro minuti (balzo di Falcone). Subito dopo un gol annullato per fuorigioco a Krstovic, il Como vicinissimo al vantaggio al 31’ con un diagonale di Douvikas fuori di pochissimo, la svolta al 35’ con una magia di Nico Paz, filtrante per Diao che fulmina Falcone e il VAR cancella il fuorigioco sancito dall’assistente di Sozza. Il Como perde Alex Valle per infortunio (dentro Alberto Moreno), prima dell’intervallo si fa ammonire Krstovic che – già diffidato – salterà la prossima trasferta in casa dell’Atalanta.

Nella ripresa il Lecce prova a reagire, al 6’ provvidenziale salvataggio di Goldaniga, al 18’ bravo Butez su Morente, proteste al 21’ per un contatto Krstovic-Kempf non sanzionato dal VAR. Ancora Butez protagonista su N’Dri al 26’, ammonito Berishache salterà Bergamo, al 39’ Goldaniga raddoppia di testa sfruttando una perfetta punizione calciata da Da Cunh. In pieno recupero, il tris di Diao assistito di Strefezza. Lecce in piena crisi e contestato, nel mirino soprattutto il direttore sportivo Corvino.

FOTO: Instagram Diao