Il Lecce conferma le indiscrezioni dalla Germania: Siebert è ufficiale. La cifra
21/08/2025 | 12:27:56
Un nuovo difensore centrale per il Lecce. Secondo quanto anticipato da Kicker, c’è una trattativa in stato avanzato per Jamil Siebert, classe 2002 del Fortuna Düsseldorf. Pochi minuti fa la conferma ufficiale del Lecce sui social del club salentino, il pilastro dell’Under 21 tedesca arriverà nel pomeriggio con un volo privato. C’erano un altro paio di club di Serie A su Siebert, il Lecce ha bruciato la concorrenza e possiamo svelarvi la cifra dell’operazione, 6 milioni.
Foto: X Lecce