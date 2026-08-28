Il Lecce: “Avviate azioni legali contro Banda e la società Al-Swehly Sports Club”

28/08/2026 | 09:46:21

Il Lecce ha diramato un comunicato ufficiale su Banda: “L’U.S. Lecce ha reso noto di aver avviato, tramite i propri legali, una serie di azioni giudiziarie a tutela dei propri diritti e interessi in relazione alla vicenda che coinvolge il calciatore Lameck Banda e la società Al-Swehly Sports Club. Il club ha innanzitutto intrapreso, davanti al competente Tribunale FIFA, un procedimento nei confronti sia dello zambiano che della società libica, finalizzato ad accertare l’illegittimità del recesso unilaterale posto in essere dal calciatore, avvenuto in assenza di giusta causa, oltre alla responsabilità dell’Al-Swehly per aver indotto tale rottura contrattuale. In questa sede il Lecce ha chiesto la condanna di entrambe le controparti al risarcimento di tutti i danni patiti e da patire, oltre all’applicazione delle sanzioni disciplinari previste dai regolamenti FIFA nei confronti sia del giocatore che del club libico. Il Lecce ha inoltre segnalato agli organi competenti l’utilizzo, ritenuto indebito, di immagini del calciatore in azioni di gioco riferite alla scorsa stagione, pubblicate dall’Al-Swehly Sports Club in un video sui propri canali social lo scorso 21 agosto, senza che la società detenesse i relativi diritti. Infine, il club ha avviato un ulteriore procedimento davanti al Collegio Arbitrale previsto dall’Accordo Collettivo tra Figc, Lega Serie A e Associazione Italiana Calciatori, volto ad accertare l’inadempimento contrattuale del calciatore, con la possibilità di sospendere, a partire dal 1° luglio 2026, il pagamento degli stipendi e di applicare le sanzioni disciplinari economiche previste dallo stesso accordo”.

Foto: X Lecce