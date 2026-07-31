Il Lecce annuncia: “Domani Geubbels si sottoporrà alle visite mediche”
31/07/2026 | 23:36:44
Il Lecce annuncia l’arrivo di Geubbels, la nota ufficiale del club: “Il centravanti Willem Geubbels, di proprietà del Paris FC, domani alle ore 15:15 atterrerà all’aeroporto di Brindisi e successivamente si sottoporrà alle visite mediche”. 68 presenze, 8 gol ed un assist in Ligue 1, 83 presenze, 27 reti ed 8 assist in Super League. Il calciatore transalpino era legato al Paris Fc sino al 30 giugno 2030,
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