Il Lecce annuncia: “Banda, Coulibaly e Gaspar convocati in Coppa D’Africa”
05/12/2025 | 12:00:28
Il comunicato del Lecce sui convocati in Coppa D’Africa: “L’U.S. Lecce comunica che i calciatori Lameck Banda, Lassana Coulibaly e Kialonda Gaspar sono stati convocati dalle rispettive Nazionali per la Coppa d’Africa 2025 che si disputerà in Marocco dal 21 dicembre 2025 al 18 gennaio 2026.
I tre calciatori giallorossi raggiungeranno i ritiri delle proprie Nazionali successivamente alla gara Lecce – Pisa, in programma venerdì 12 dicembre 2025.
- Banda sarà impegnato con lo Zambia nel Gruppo A dove affronterà Mali (22/12), Comore (26/12) e Marocco (29/12).
- Il Mali di Coulibaly disputerà nel Gruppo A le gare con Zambia (22/12), Marocco (26/12) e Comore (29/12).
- L’Angola di Gaspar è inserita nel Gruppo B dove affronterà Sudafrica (22/12), Zimbabwe (26/12) ed Egitto (29/12).
Foto: Instagram Lecce