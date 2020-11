Il l Toro si sblocca: blitz in casa del Genoa, primo sorriso per Giampaolo

Marco Giampaolo aveva addirittura invocato l’esorcista, dopo il 3-4 contro la Lazio maturato nei minuti di recupero. Tre giorni dopo il Torino è riuscito a sbloccarsi, passando in casa del Genoa nella partita che si sarebbe dovuta giocare lo scorso 3 ottobre. Recuperato Belotti in extremis, il Toro ha interpretato la gara subito nel modo migliore trovando il vantaggio dopo dieci minuti grazie a Lukic che ha approfittato di un grave errore di Goldaniga.

Il Genoa ha sfiorato il pareggio con Scamacca, ma ha incassato il raddoppio al 26’: autogol di Luca Pellegrini nel tentativo di anticipare Lukic dopo una bella giocata di Belotti. I granata hanno controllato bene la situazione, anzi nella ripresa hanno sfiorato il tris con Meité, Belotti e Bonazzoli. In pieno recupero lo squillo di Scamacca su assist di Pandev, troppo tardi per evitare la sconfitta, 2-1 per i granata. Il Genoa ha perso per infortunio Luca Pellegrini, problemi muscolari. Il Torino sale a quattro 4, è la prima vittoria in campionato.

Foto: Twitter ufficiale Torino