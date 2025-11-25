Il guaio Dodò, l’ascesa di Fortini e un rinnovo meritato

25/11/2025 | 19:13:57

Niccolò Fortini è il nuovo che avanza in casa Fiorentina, nota lieta all’interno di una stagione ricca di complicazioni con i viola ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato. Il classe 2006 (compirà 20 anni il prossimo febbraio) ha avuto sempre più spazio e visibilità, con risultati convincenti, e lo avrà a maggior ragione per l’infortunio che probabilmente costringerà Dodò ai box per diverse settimane. Valorizzato dalla stagione in Serie B con la Juve Stabia, la scorsa estate la Fiorentina aveva detto no a tutte le richieste (Torino in testa) per un prestito semplicemente perché aveva deciso di puntarci. Fortini gioca prevalentemente a sinistra ma può adattarsi sulla corsia opposta, ha un contratto in scadenza nel 2027 ma le manovre sono in corso per un rinnovo meritato.

Foto: sito Fiorentina.

