Il gruppo Radrizzani: “Venerdì abbiamo inviato un’offerta vincolante per rilevare la Samp”

Andrea Radrizzani è pronto a chiudere per l’acquisto della Sampdoria. Matteo Manfredi, fondatore e Ceo di Gestio Capital (un fondo di gestione patrimoniale), socio di Andrea Radrizzani nell’operazione Sampdoria ha così parlato al Secolo XIX: “Siamo pronti a procedere per chiuderla. Abbiamo trovato ieri l’accordo con le banche, per il pagamento integrale di tutti i loro crediti. Oltre a questo, siamo pronti a investire subito 55 milioni per la salvezza e il rilancio della società blucerchiata, più altri 20 già disponibili. Inoltre ci sono una serie di investitori istituzionali che stanno esaminando il dossier, interessati ad affiancarci e con i quali siamo in stretto contatto”. Poi ha proseguito: “Mercoledì siamo venuti a Genova e abbiamo parlato col sindaco Bucci. Perché il nostro progetto prevede la rivalutazione e, perché no, anche l’acquisto del Ferraris. Siamo anche già in contatto con 777 Partners, la proprietà del Genoa”. Nei giorni scorsi il Secolo XIX aveva già parlato di questa trattativa per salvare la Samp in questo momento così delicato.

Foto: sito ufficiale Sampdoria