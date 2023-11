Il Granada ha scelto il nuovo allenatore: ufficiale Medina

La cattiva sorte ha dettato il verdetto per il Granada, portando a una decisione drastica per risanare la situazione. Il club biancorosso ha confermato il licenziamento di Paco López e, dopo un’attenta valutazione di diverse opzioni, ha scelto Alexander “Cacique” Medina come suo sostituto.

L’uruguaiano Medina fa il suo ingresso a Los Cármenes senza alcuna esperienza in Europa, ma con la missione cruciale di rigenerare una squadra che mostra evidenti carenze nella rosa e nel gioco.

Il ‘Cacique’ si trova di fronte a una doppia sfida, dovendo sfruttare al massimo le risorse a sua disposizione per iniziare a raccogliere vittorie. La necessità di sollevare la squadra dai suoi problemi attuali è urgente per i ‘rojiblancos’, e il nuovo tecnico a è chiamato a guidare questa fase di rinascita del Granada.

Foto: Instagram Granada