Il Granada festeggia: uno-due nel primo tempo per stendere il Napoli

Emergenza, ma anche tanta sofferenza per il Napoli. Una squadra largamente rimaneggiata che nel primo tempo della sfida col Granada ha messo in mostra limiti e difficoltà. Dopo 45 minuti, era già sotto 2-0 nella partita valida per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Micidiale uno-due del Granada in 132 secondi: sblocca il risultato al 19′ Yangel Herrera, il raddoppio arriva al 21′ con Kenedy. Partenopei poco pericolosi, con Insigne fuori dal gioco e Osimhen poco incisivo. Meglio, molto meglio il Granada. Nella ripresa, per quanto possibile, Gattuso ha provato a cambiare qualcosa senza risultati. Ai partenopei, tra una settimana, servirà un’impresa per ribaltare questo risultato, un passivo forse troppo ampio per quanto visto in campo, in particolare nell’ultima mezz’ora.

Foto: Twitter Liga