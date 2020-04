Il gran cuore di Tolisso: videochiamate per sostenere le famiglie con figli disabili

Bell gesto di Corentin Tolisso, centrocampista del Bayern Monaco e della Nazionale francese: infatti, nei giorni scorsi, si è intrattenuto in videoconferenza con diversi ragazzi disabili e le loro famiglie. Infatti, Tolisso ha deciso di aderire al progetto “All mobilized”, dando sostegno alle famiglie con fili disabili durante questo periodo di quarantena forzata. “Sono stato toccato subito dall’iniziativa. Ci stiamo conoscendo, e loro mi raccontano le loro storie. A me piace ascoltarli.Hanno domande, si chiedono come va la vita di un calciatore durante la quarantena. Vorrei continuare anche dopo questo periodo.” Ha poi aggiunto: “Stiamo pensando molto agli strumenti di integrazione in modo che i giovani con disabilità possano far parte della società. Vogliamo eliminare i pregiudizi e facilitare l’accesso all’occupazione e i tirocini per i giovani. Voglio aiutarli. Non hanno scelto loro la loro situazione.”