Secondo la nuova regola in vigore dal 1° luglio, i giocatori della squadra che sta per calciare una punizione devono stare ad almeno un metro di distanza dalla barriera. In questo caso l’arbitro cinese non si preoccupa della posizione di Bonucci ed Emre Can e il gol viene convalidato: dalla prossima stagione però le cose cambieranno.

Foto: Sito Ufficiale Juventus