Il gol di Modric è un record: è la rete più “anziana” su azione della storia della Serie A

14/02/2026 | 11:10:28

La rete di Luka Modric a Pisa ha portato 3 punti di platino al Milan, ma vale anche un incredibile record per il centrocampista croato. L’ex Real Madrid è entrato nel club dei 3 calciatori più anziani ad aver segnato in Serie A: clamorosamente sono tutti del Milan.

Dopo Zlatan Ibrahimovic e Alessandro Costacurta, curiosamente entrambi su rigore e contro l’Udinese, ora c’è Luka Modric. E’ lui il terzo marcatore più anziano della storia della Serie A. Tutti e tre i calciatori hanno segnato questa rete indossando la maglia del Milan. Il gol contro il Pisa, permette quindi al croato di entrare nella storia del campionato italiano e del Milan stesso. Luka Modric però batte un altro record, stavolta assoluto, perché sale anche al primo posto come gol su azione più anziano di sempre in Serie A, visto che le reti di Ibra e Costacurta arrivarono su calcio di rigore.

Foto: sito Milan