Il Gladbach prende in giro il Bayern: “Quando acquisti Sommer ma non riesci a batterci”

Il Borussia Mönchengladbach prende in giro il Bayern Monaco sui social dopo la vittoria di ieri per 3-2 contro i bavaresi.

Sull’account ufficiale, il Mönchengladbach ha postato uan foto di Oliver Kahn, dirigente del Bayer, irritato, e ha scritto: “Quando acquisti Sommer a gennaio ma non riesci a batterci”. Chiara punzecchiatura per il colpo del Bayern che ha acquisito l’esperto portiere proprio dal Mönchengladbach nel mercato di gennaio.

When you buy Sommer, but still can’t beat Gladbach pic.twitter.com/0dU6htrMyz — Gladbach (@borussia_en) February 18, 2023

Foto: twitter Bayern