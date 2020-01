Martin Satriano ha raggiunto Milano, il giovane attaccante è appena arrivato in Itali e ora sosterrà le visite mediche per conto dell’Inter. Il classe 2001, di proprietà del Nacionalde Montevideo, rappresenta un rinforzo per la Primavera nerazzurra. Dopo i controlli medici, l’italo-uruguaiano potrà legarsi firmando il contratto.