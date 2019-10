Il Gimnasia La Plata cala il poker al Newell’s Old Boys. Grande accoglienza per Maradona che siede sul trono

Il calcio argentino è da sempre celebre per l’immensa passione, a volte eccessiva, della gente nei confronti di questo sport. Nelle scorse ore si è disputato l’incontro tra il Newell’s Old Boys e il Gimnasia La Plata del nuovo tecnico Maradona. A Rosario, dal suo vecchio pubblico, Diego ha ricevuto una grande accoglienza e gli è stato donato anche un trono sul quale si è seduto per assistere alla gara. I suoi hanno ottenuto un successo per 0-4 con le reti di Contin, Caire, Tijanovich e Garcia. Il Gimnasia attualmente occupa il penultimo posto in classifica della Superliga a quota 7 dopo 11 giornate e con Maradona in panchina ha vinto due match rimediando quattro ko.

Foto: FPD