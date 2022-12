Il Giappone continua a stupire. Maeda lancia i samurai contro la Croazia. E’ 1-0 all’intervallo

Il Giappone è meritatamente in vantaggio contro la Croazia a fine primo tempo. I nipponici conducono 1-0 con un gol di Maeda, al 42′ del primo tempo. Un tempo che i nipponici hanno ben interpretato, mettendo in enorme difficoltà la Croazia, con i vice campioni del Mondo apparsi poco pericosoli davanti e che hanno creato ben pochi pericoli alla porta del Giappone.

Servirà una Croazia migliore per provare a superare il turno contro questo Giappone che non vuole fermarsi, dopo aver steso Spagna e Germania.

Foto: twitter Fifa World Cup