Il gesto di Fellaini: presta 3 milioni allo Standard Liegi per salvare il suo vecchio club

Alcuni ex giocatori dello Standard Liegi sono scesi in campo per salvare il loro vecchio club, in crisi economica. Secondo quanto riferito da ‘Niewusbald’, infatti, Witsel e Fellaini hanno deciso di versare rispettivamente 1,5 e 3 milioni di euro come contributo personale per salvare la squadra e impedirne la retrocessione per motivi finanziari. Lo Standard ha garantito a Fellaini che gli restituirà i soldi versati appena ciò sarà possibile.

Foto: Twitter ufficiale Manchester United