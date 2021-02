Il Genoa vola, Ballardini: “Ottimo inizio, ma passare da genio ad asino è un attimo”

Che numeri per il Genoa di Davide Ballardini. Reduce da 2 vittorie di fila, è a caccia della terza consecutiva che manca dal 2018, sempre con Ballardini in panchina. Dal ritorno del tecnico al Genoa (fine Dicembre), il Grifone, come riportato da Opta, è la squadra di Serie A con meno gol subiti (4 in 7 match), più clean sheet (4), la miglior percentuale di tiri nello specchio (60%) e la seconda miglior % realizzativa (16%), oltre che quinta per media punti (2.0). Il tecnico del momento, ha parlato a La Gazzetta dello Sport: “Il mio inizio? Qui passare da genio ad asino è una questione di un secondo, ci vuole proprio soltanto un attimo. È chiaro che sin qui abbiamo fatto bene, ma non dimentichiamoci che bisogna fare tanto altro ancora. Insomma, mi fa piacere, ma…Noi, in settimana, abbiamo lavorato bene, con gli… ingredienti di sempre: grande attenzione, serietà, impegno e coinvolgimento assoluto. Da quando sono arrivato qui, ho notato una partecipazione attiva e continua al lavoro da parte di tutti”.

Foto: twitter Genoa