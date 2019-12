Il Genoa vince in rimonta e avanza in Coppa. Ascoli battuto 3-2

Il Genoa di Thiago Motta mette da parte il campionato e vince in Coppa Italia avanzando al prossimo turno. Ascoli battuto 3-2, ma mai domo. Per i rossoblu segnano Pinamonti, autore di una doppietta, e Criscito. Ai marchigiani non bastano la bellissima rete di Beretta, tocco sotto delizioso, e l’autogol di Criscito. Agli ottavi il Genoa affronterà il Torino.

Martedì 3 dicembre

Cremonese-Empoli 1-0 (Claiton)

Genoa-Ascoli 3-2 (Pinamonti 2, Criscito – Beretta, autogol Criscito)

Fiorentina-Cittadella ore 21.00

Mercoledì 4 dicembre

Sassuolo-Perugia ore 15.00

Spal-Lecce ore 18.00

Udinese-Bologna ore 21.00

Giovedì 5 dicembre

Parma-Frosinone ore 18.00

Cagliari-Sampdoria ore 21.00

Foto: Genoa Twitter