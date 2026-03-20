Il Genoa spreca ed è sfortunato. Udinese cinica con Ekkelenkamp e Davis. E’ 0-2 a Marassi

20/03/2026 | 22:43:25

Colpo dell’Udinese in casa del Genoa. I friulani si impongono 2-0. Un risultato largo e forse non giusto per quanto visto nei 90 minuti.

Primo tempo di assoluta marca genoana, dominio assoluto degli uomini di De Rossi. Genoa che colpisce due traverse. La prima con Malinovskyi. Il centrocampista ucraino si incarica della battuta di un calcio da fermo dal lato destro del campo, il suo mancino é velenoso, scavalca Okoye ma sbatte sulla traversa. Pochi istanti più tardi, seconda traversa di Colombo che calcia al volo da ottima posizione ma il pallone sbatte sul montante ad Okoye battuto.

Nella ripresa, ancora Genoa a fare la partita, con l’Udinese che prova a difendere e ripartire.

Al 66′, all’improvviso, vantaggio dei friulani. Invenzione di Zaniolo per Jurgen Ekkelenkamp che sbuca alle spalle di Ostigard e anticipa Bijlow in uscita mettendo il pallone in rete di testa.

Il Genoa subisce il colpo, ma reagisce. Tenendo il finale palpitante, anche grazie ai 7 minuti di recupero. Nel finale, al 95′, arriva il 2-0 di Keinan Davis che arriva a 10 gol in campionato. Vince l’Udinese che sale a 39 punti, compiendo un balzo decisivo verso la salvezza. Il Genoa resta a 33.

Foto: Instagram Udinese